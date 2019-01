Den tidligere grøntbutik er ved at blive sat i stand. JP Ejendomme bekræfter, at man er tæt på at have skrevet kontrakt med ny lejer.

Nyborg: I over et år har butikslokalet i Kongegade 22 stået tomt. Men nu ser der så småt ud til at ske noget. Håndværkere er gået i gang med at sætte det lille lokale i stand, og Charlotte Pohlmann fra JP ejendomme bekræfter overfor Fyens Stiftstidende, at man er meget tæt på at have skrevet kontrakt med en ny lejer.

- Jeg vil ikke fortælle, hvem det er. Det skal vedkommende selv have lov til at fortælle, når tiden er inde. Men jeg kan bekræfte, at der er lavet en foreløbig kontrakt, fortæller hun og tilføjer, at den nye butik formentlig kan starte op til marts.

Der har været drevet grønthandel på adressen i rigtig mange år, og det har været med til at skabe et godt "flow" i gaden, bemærker hun.

- Det havde vi håbet lidt på, at vi kunne genskabe, men interessen har ikke været til stede. Måske fordi det er svært at se mulighederne, når stedet ikke er nyrenoveret. Derfor har gået lidt og ventet på, hvad der så skulle ske, siger Charlotte Pohlmann.

Derudover ønsker hun kun at oplyse, at den nye butik ikke handler med fødevarer af nogen art, og at der bliver tale om en forretning, som ikke findes i byen i forvejen.

Men først skal lokalet altså have en tiltrængt renovering. Blandt andet er det meningen, at gulvet skal skiftes, før den nye lejer rykker ind.