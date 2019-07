Ny brand i kolonihaveforening: Politiet efterlyser vidner

Det er den fjerde påsatte brand inden for få dage, og derfor efterlyser Fyns Politi nu vidner til den seneste af dem.

Søndag eftermiddag klokken 15.28 fik alarmcentralen et opkald fra en borger, som kunne se røg stige op fra et sted inde i Havekolonien Grejsdalen. I første omgang ville vagtchef Kenneth Taanquist ikke konstatere, at der var tale om en brand, fordi det også kunne være en grill, som havde fået for meget tændvæske eller et stykke kød, som var brændt lidt rigeligt på.

Det var dog ikke tilfældet, for nu konstarerer Fyns Politi på Twitter, at der ér tale om en brand, og formentligt også påsat.

Dem var der tre af natten til fredag inden for fire timer, og én af dem fandt også sted i Grejsdalen. En anden brand var klubhuset for Nyborg Sportsfiskerforening.

Har man oplysninger - både om brandene natten til fredag og den seneste søndag eftermiddag - bedes man kontakte Fyns Politi på telefon 1-1-4.