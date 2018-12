Ny boligformand: Nyborg mangler små boliger

Den nye formand for boligforeningen Holmegården, Kurt Bjørnø, vil gerne bygge nyt og der er brug for små lejligheder, siger han. Først skal kommunen overtales.

Holmegården har opført to byggerier på havnen de senere år især med familielejligheder, så den nye boligformand mener, der man nu skal gå målrettet efter at bygge mindre og knapt så dyre lejligheder.

- Vi har ingen tomme lejligheder i Holmegården, og vi har 950 mennesker på venteliste, så der er brug for flere lejligheder. Og kommunen har jo også ind imellem brug for at disponere over en lejlighed til borgere, der akut har et behov, siger Kurt Bjørnø.

For selv om der bygges en masse boliger i Nyborg for tiden, mangler der almene boliger. Og især mindre og knap så dyre boliger, mener boligformanden.

Det bliver en af de første opgaver for Kurt Bjørnø, der for nylig blev valgt som formand for Nyborgs store boligforening, Holmegården. Han afløste Max Rasmussen, der trak sig tilbage ved foreningens generalforsamling for nylig.

Max Rasmussen har været en markant formand for Holmegården gennem 12 år. Han havde inden boligforeningens generalforsamling meddelt, at han gik af, og han fik stående klapsalver af generalforsamlingen som tak.Ny mand i Holmegårdens hovedbestyrelse er Keld Clement, der har været en meget markant talsmand og nu formand for Holmegårdens nyeste afdeling: Seniorbofællesskabet Færgelejet.

Små lejligheder forsvinder

Nyborg har mistet en del mindre lejligheder blandt andet i forbindelse med boligforeningen Sprotoftens helhedsplan, hvor et af målene netop var at komme af med de mindste boliger for at ændre på beboersammensætningen i Sprotoften.

Kurt Bjørnø og boligforeningen Holmegården har en idé om, hvor i Nyborg man kunne bygge nye almene boliger, men af "konkurrencehensyn" vil han ikke ud med stedet lige nu - de store fynske boligforeninger læser også avis.

Det er dog ingen hemmelighed, at der stadig er masser byggemuligheder på de tidligere DSB-områder centralt i byen. Også grunde, der ikke ligger helt ud til vandet og dermed er til at betale for en boligforening, der jo er underlagt en snæver ramme for, hvad byggeri må koste.

Desuden lokker området ved Strandvænget, hvor planen er at bygge varieret, så det ikke bare bliver en rigmandsghetto.

Nyborg Kommune har ikke sat penge af til almene boliger i 2019. Det seneste almene byggeri i Nyborg Kommune er seniorbofællesskabet i færgehavnen, der blev indviet i efteråret. Byggeriet i Campushaven ved Nyborg Gymnasium rummer små lejligheder - både nogle øremærket studerende og andre for alle - men her er der tale om et privat byggeri og ikke almene boliger.