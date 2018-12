Ny bilvask i transportcenter: Gratis guldvask op til jul

Nyborg: Nu er der endnu engang nyheder fra transportcenteret i Nyborg. Siden transportcentret blev en realitet i 2016, er burgerkæden Carls Jr. og et tankanlæg flyttet ind på arealet ved Storebæltsvej.

Men nu får de to følgeskab af en ny bilvask.

Det er det såkaldte Wash World som den 19. december åbner portene for bilister, hvis biler trænger til lidt sæbe og vand. Der kommer to vaskehaller side om side med hinanden og Wash World lover kunderne skånsomme børster og nyeste teknologi, som gør, at folk kan komme hurtigt til i vaskehallerne, fremgår det af en pressemeddelelse.

De spritnye vaskehaller åbner som sagt onsdag 19. december, og som en åbningsfest kan folk svinge forbi i weekenden op til jul og få sig en gratis bilvask - og så endda af graden guld. Det gælder fra 22. til 23. december i tidsrummene 10-16. I tidsrummene 7-10 og 16-22 koster guldvasken dog en krone.

Wash World har særligt slået sig ned på en abonnements-ordning, hvor man som kunde betaler 69 kroner om måneden og så kan man vaske bilen alle de gange, man har lyst til.

- Vi tror på, at vores nye placering på Storebæltsvej ved motorvejsafkørslen bliver en af de mest travle i Danmark, hvor både lokale Nyborg-indbyggere og pendlere får stor glæde af vores måde at vaske biler på, lyder det fra marketing og salgschef i Wash World Anders Rossing i en pressemeddelelse.

Udover gratis guldvask til alle i weekenden, har Wash World valgt at tilbyde gratis oprettelse på medlemskab.

- Det er et tidsbegrænset og eksklusivt tilbud til alle, der køber i weekenden og vælger Nyborg som primær vaskehal og vi vil have personale til stede fra 10-16 begge dage for besvare spørgsmål og hjælpe med tilmelding, oplyser Anders Rossing.