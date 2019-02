Ny bestyrelsespost til Jesper Nielsen

Jesper Nielsen har rigtig mange kasketter at vælge imellem. En af dem er som koordinator i ungdomsskolen, hvor han blandt andet har hjulpet til med at genåbne to øvelokaler på Avlsgården. De har tidligere tilhørt BUMS - Børn og Unges Musikforening i Skovparken. Arkivfoto: Andreas Bastiansen