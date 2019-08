Nu skal der styr på kommunens legionella-indsats

Nyborg: Kommunen handlede ikke hurtigt nok. Og der var ikke fuldstændig klarhed over, hvem der skulle gøre hvad, da Egon Stenmann Jensen fra Langå sidste efterår blev smittet med legionella.

Blandt andet ventede kommunen en hel måned med at bestille den første prøve af vandet i Frørup Klubhus efter at have fået oplysningen om et muligt smittetilfælde.

Da man endelig fik undersøgt sagen, viste det sig, at det var bakterier fra en bruser i omklædningsrummet, der nær havde kostet ham livet. Kommunens egen redegørelse viser også, at der gik næsten tre måneder, før de øvrige brugere af stedet blev orienteret om smitten og om de tiltag, der var sat i værk.

Tilfældet fra Frørup var det første af sin art, men ikke nødvendigvis det sidste.

Derfor har kommunen som noget nyt lavet en detaljeret plan for, hvad man skal gøre i tilfælde af begrundet mistanke om legionærsyge.

Handleplanen blev tidligere på ugen præsenteret for medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget, og her var der stor tilfredshed med resultatet, fortæller udvalgsformand Erik Rosengaard (V).

- I bagklogskabens lys kan man selvfølgelig sige, at sådan en handleplan burde vi har haft for længst. Omvendt er det glædeligt, at der ikke var andre, som blev smittet med legionella, siger formanden, der understreger, at han føler med familien Stenmann Jensen.

- Det er et ulykkeligt enkelttilfælde, som vi skal lære af. Derfor er det vigtigt, at vi nu har fået klare retningslinjer for, hvem der gør hvad og hvornår i forhold til bekæmpelse af legionella, bemærker han.

De nye retningslinjer blev allerede før sommerferien sendt ud til alle de skoler, institutioner og haller, der har badefaciliteter. Det er sket efter ønske fra udvalget selv, fordi fokus har været på at få oplysningerne ud så hurtigt som muligt, fortæller Erik Rosengaard.

- Det gælder for eksempel oplysningen om, at det altid er en god idé at skylle igennem med varmt vand de steder, hvor vandet i rørene har stået stille hen over sommerferien. På den måde bidrager man til at reducere forekomsten af legionellabakterier og dermed risikoen for nye smittetilfælde, forklarer han.