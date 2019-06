Nyborg: Hvis en person er så uheldig at få et hjerteanfald, er chancerne for at blive hjulpet hurtigt nu større i kvarteret på Nyborg Færgehavn.

Forleden blev en hjertestarter nemlig sat op på et af skurene ved Seniorbofællesskabet Færgelejet, og den er tilgængelig for alle.

Marianne Larsen fra seniorbofællesskabet er kvinden, der har sørget for at få elektroniske livredder op. Hun var nemlig en af de mange, der meldte sig til Hjerteforeningens seneste indsamling i april. Her kunne man gøre sig fortjent til en hjertestarter ved at skaffe en masse frivillige indsamlere, og Marianne Larsen fik fat i 15 venner og bekendte, der gik 15 ruter.

Hele landsindsamlingen gik i øvrigt til nye hjertestartere, og på den måde er der kommet knap 400 nye hjertestartere op i Danmark, oplyser Per Stapelfeldt fra fra Hjerteforeningens lokalafdeling.

Marianne Larsen har også sørget for, at der bliver arrangeret nogle små kurser i seniorbofællesskabet, hvor man kan lære førstehjælp og at betjene hjertestarteren.