Nu er spareplan i gang: Jobcenter fyrer 20 ansatte

Nyborg: - Det er aldrig rart at skulle sige farvel til gode og kompetente medarbejdere.

Sådan siger jobcenterleder Louise Berg om den store fyringsrunde, som jobcentret i Nyborg netop har været igennem. Cirka 25 personer havde på forhånd fået et varsel om, at de var påtænkt afskediget.

Det faktiske antal afskedigelser er endt på 20 og er trådt i kraft med udgangen af november måned. Det er dog forskelligt, hvor lang opsigelsesfrist de enkelte medarbejdere har, og derfor vil der også være forskel på, hvornår de skal have ryddet skrivebordet.

De mange fyringer var ventet, efter at politikerne tidligere på året vedtog store besparelser på jobcentret i Nyborg i forbindelse med en aftale om kommunens budget for 2019. Alene næste år skal afdelingen på Ringvejen i Nyborg finde besparelser for fem millioner kroner.

Det kan ikke undgå at betyde afskedigelser, udtalte jobcenterchefen til Fyens Stiftstidende i begyndelsen af oktober. Ved samme lejlighed lovede hun, at der kom en hurtig afklaring af hensyn til medarbejderne.

Når det ikke har været muligt at melde noget ud før nu, hænger det sammen med, at man først skulle igennem en høringsperiode, hvor de berørte medarbejdere havde mulighed for at komme med indsigelser. Undervejs er der også blevet afholdt individuelle samtaler, oplyser Louise Berg.

Ifølge chefen for personaleanliggender i Nyborg Kommune, vicekommunaldirektør Søren Møllegaard, har det medført, at en eller to medarbejdere er blevet flyttet til andre afdelinger. Derudover har enkelte ansatte selv fundet andet arbejde i mellemtiden. Derfor endte man på tallet 20, forklarer han.