Norden? Er det noget med vikinger ...?

- Kommunikationen er et forbedringspunkt, erkender formanden for Nyborg Kommune Erhvervs- og Udviklingsudvalg, Peter Wagner Mollerup (V), da også.

For hvad er det der "Norden" egentlig for noget?

Plakaterne er et resultat af en ny grafiske profil, et reklame- og pr-bureau har givet festivalen. Men hvor det grafiske udtryk er iøjnefaldende, er budskabet vanskeligere at gennemskue.

Stor satsning

"Norden i Nyborg" er en stor kulturel satsning med et budget på knap én million kroner.

Og når styregruppen og de mange lokale kræfter bag festivalen senere på året skal evaluere 2019-udgaven, bliver kommunikationen og pr-arbejdet et af punkterne på dagsordenen.

"Norden" er som begreb og fællesskab røget ud af manges bevidsthed. Og især for mange unge er begrebet enten helt ukendt eller i bedste fald "noget med vikinger".

- Norden er trængt lidt i baggrunden, og det er en skam. For det handler jo i høj grad også om demokrati og nutidige problemstillinger som for eksempel klimaforandringer, siger medlem af styregruppen for "Norden i Nyborg", museumsinspektør Mette Ladegaard Thøgersen.

Peter Wagner Mollerup er helt med på, at festivalen har en udfordring med at tydeliggøre betydningen af begrebet "Norden".

- Det skal vi se på. Men vi håber ikke desto mindre at kunne medvirke til, at vi finder sammen med dem, som vi engang var meget tæt forbundne med, og som vi i dag stadig har nogle tætte forbindelser til. Og når de unge kan se, vi i Norden for eksempel står sammen om klima og økologi, tror jeg, det giver mening for dem, tilføjer han.