Nitouche og Jensen trak folk til volden

Op og ned på volden

De seneste ti år på Nyborg Vold bekræfter, at tingene går op og ned i showbiz. Fra under 10.000 billetter i 2011 til 23.000 i 2017. Årets forestilling ligger også i toppen med cirka 20.000 solgte billetter.



2010 - "Oliver": 10.000 solgte billetter 2011 - "The Producers": 9300 solgte billetter 2012 - "Sommer i Tyrol": 19.000 solgte billetter 2013 - "Mød mig på Cassiopeia": 18.000 solgte billetter 2014 - "My Fair Lady": 19.300 solgte billetter 2015 - "The Sound of Music": 21.000 solgte billetter 2016 - "Atlantis": 16.000 solgte billetter 2017 - "Grease": 23.000 solgte billetter 2018 - "Singing in the Rain": 18.000 solgte billetter 2019 - "Frøken Nitouche": cirka 20.000 solgte billetter