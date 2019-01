Nej til feriebolig i byejendom

Nyborg: Må man tage en tom byejendom og lave den om til en stor feriebolig?

Spørgsmålet kommer fra ejeren af Kongegade 6, den tidligere EDC-butik i Nyborg, og det korte svar fra kommunen var: Nej.

Ideen var at indrette en 170 kvadratmeter stor ferielejlighed til udlejning midt i byen og tæt ved slottet. Lejerne kunne være storfamilier eller mindre grupper.

Forvaltningen vurderede, at det: "Ikke er hensigtsmæssigt for den udvikling, der ønskes i bykernen eller kommunens boligmarked at tillade ferieboligudlejning. I forvejen tillades flexboligordning for ejere, og der accepteres B&B i forbindelse med egen bolig."

Politikerne i Teknik og Miljøudvalget fulgte indstillingen fra embedsmændene og sagde nej til ønsket om at indrette Kongegade 6 som feriebolig.