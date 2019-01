Nyborg: To mand og en solid nedbrydningsmaskine fra den jyske virksomhed P. Olesen A/S har indledt nedrivning af anslået 30.000 ton beton på Strandvænget.

Kort før jul rykkede de første medarbejdere fra firmaet ind på ejendommen. Frontlinjen er lige nu på i afd. Skovhuse i den nordligste del af bebyggelsen. Her er holdet i færd med at skille vinduer for sundhedsskadelige stoffer som pcb, men også asbest i lofter og vægge er pillet ud bid for bid og landet i containere.

Først herefter overtager den store gravemaskine med 30 tons kontravægt de store mundfulde for at tygge sig gennem den armerede beton. Heller ikke buske og træer i den tidligere bebyggelse går fri.

I den kommende uge mobiliserer firmaet yderligere seks medarbejdere til nedrivning og miljøsanering, som efter planen fortsætter frem til september.