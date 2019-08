Nedbrydningsfirmaet P. Olesen a/s følger anvisningerne fra kommunen efter klager

Nyborg: Arbejdet med at fjerne den store centralinstitution, Strandvænget, Strandhøj og hvad det ellers har heddet gik så småt i gang efter sommerferien mandag.

Men de aktiviteter, der har generet genboerne i den nordlige del af villakvarteret, Skovparken, kommer ikke i gang lige med det samme.

Det oplyser entrepriseleder Peter Hedmand, fra P. Olesen A/S.

Maskinerne der knuser, skærer og banker betonen i stykker er mobile og kommer kun til Nyborg en gang i mellem, når man har skrabet en stor bunke betonplader sammen.

Peter Hedmand siger, at firmaet selvfølgelig vil rette sig efter kommunens anvisninger, som er kommet efter en række klager fra beboere i Skovparken.

- Men vi kan ikke helt undgå støj, når vi arbejder med nedbrydning af beton, siger Peter Hedmand.

Han ved ikke, hvornår de store maskiner er tilbage i Nyborg.

- Men folkene skal lige have øst noget beton op først, siger han.

Arbejdet med at bryde den store institution ned skal være færdigt til efterårsferien.

Derefter komme det til at handle om at bygge en helt ny bydel op, som kommer til at rumme omkring 200 nye boliger, der opføres både som villaer, rækkehuse og etagebyggeri.