Navnløs: Hvad skal pladsen på havnen hedde?

17 år efter indvielsen skal den store, fine plads ved Lauses Grill i Nyborgs gamle trafikhavn endelig have et officielt navn.

Nyborg: Hvad skal vi kalde pladsen ved Lauses Grill og parkeringspladsen på havnen i Nyborg?

Dét spørgsmål bliver folk med lokalhistorisk kendskab nu bedt om at finde et svar på. Og bedre sent end aldrig, som man siger.

For det er efterhånden 17 år siden, den daværende borgmester indviede den fine plads og beværtede de fremmødte borgere med gratis pølser og fadøl.

- Indvielsen af Havneparken er et af de helt synlige tegn på den kommende byudvikling af havnearealerne i Nyborg ..., som daværende borgmester, Jørn Terndrup (V), sagde.

Men noget officielt navn var og er "Havneparken" ikke. Og det er ifølge det lokale turistbureau VisitNyborg noget rod.

For det gør det bøvlet at annoncere for arrangementer på pladsen. Og vanskeligt for udenbys gæster at finde frem til den navne- og adresseløse plads.