Naturfrisk og Ørbæk Bryggeri med i nyt eksportfremstød

Ørbæk/Nürnberg: Ingen af de store bryggerier kunne i sin tid se idéen i at producere økologisk sodavand. Derfor gik Niels Rømer fra Ørbæk selv i gang og stiftede firmaet Naturfrisk, som i dag laves på Ørbæk Bryggeri.

I vinterferien er de to søsterselskaber begge repræsenteret på en stor økomesse i Nürnberg. Her vil i alt 32 danske virksomheder forsøge at brygge videre på den hidtidige succes. På bare fire år er det således lykkedes at fordoble eksporten af danske, økologiske varer til udlandet, oplyser Økologisk Landsforening i en pressemeddelelse.

Messen i Nürnberg besøges af mere end 50.000 fagfolk og udgør derfor et vigtigt springbræt. Her vil de to søsterselskaber blandt andet lancere to nye lavakoholiske øko-øl under navnet Low Spring, som man har store forventninger til.

- Danmark er et lille land med stor konkurrence på økologien og mange mikrobryggerier, så vi slår meget på eksporten, udtaler Niels Rømer i pressemeddelelsen.

De to specialøl vil dog også kunne købes herhjemme i Coops butikker i løbet af foråret. Ud over Naturfrisk/Ørbæk Bryggeri vil to andre fynske virksomheder være repræsenteret på messen. Det drejer sig om Mosgaard Whisky med adresse i Oure samt kaffeimportøren Organic Q fra Odense.