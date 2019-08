Nattergale tryller med strengene i kirken

Nyborg: Selv om Nyborg Slot er lukket flere år endnu, fortsætter Nyborg Slotskoncerter med at servere musik-lækkerier til fynboerne.

Søndag er der musik igen, og denne gang foregår det i Nyborg Vor Frue Kirke Søndag den 11. august kl. 19.30.

Nightingale String Quartet er på plakaten, og det vil sige at man kan opleve et ungt, anmelderrost ensemble, der består af Gunvor Sihm (violin), Josefine Dalsgaard (violin), Marie Louise Broholt Jensen (bratsch) og Louisa Schwab (cello).

Kvartetten blev dannet i 2007 og har siden turneret verden over. Udgangspunktet for to er musikerne er i øvrigt Odense. Marie Louise Broholt Jensen og Josefine Dalsgaard er nemlig begge oprindeligt fra Fyn og de mødtes i musikskolen i Odense, inden de begge fortsatte uddannelsen på konservatoriet i København.

De fire musikere spiller: Haydn: Strygekvartet op. 33, nr. 2 i Es-Dur, Mendelssohn: Strygekvartet nr. 6 i f-mol, op.80 og Sjostakovitj: Strygekvartet nr. 8 i c-mol, op. 110

En af kvartettens mange priser blev overrakt med ordene: "Brændende passion, uimodståelig gejst og smittende lydhørhed får den klassiske strygekvartet til at sprælle af liv", skriver Nyborg Slotskoncerter i en pressemeddelelse.