Nyborg: Inde på land er produktionen hos tjære-virksomheden Koppers fordoblet i løbet af de sidste par år, og tankskibene ligger nærmest i kø for at komme til kaj på den lille havn ved Avernakke lige uden for Nyborg.

Men efter den store opgradering af fabrikken til 100 millioner kroner gennem de senere år, har ledelsen mod på endnu mere. De vil gerne have større lagerkapacitet og mulighed for at få større skibe til kaj - så det arbejdes der på i øjeblikket.

- Vi har brug for større lagerkapacitet, men før vi kan få lov til det, kræver myndighederne, at vores brandbekæmpelse opdateres. Og derfor er vi i øjeblikket ved at installere et helt nyt brandberedskab, der arbejder med skum i stedet for vand, siger Dan Baade-Pedersen, der er fabrikschef på Koppers på Avernakke.

- Det er en investering på 25 millioner kroner - men det er altså en betingelse fra brandmyndighedernes side, hvis vi skal have mulighed for at udvide lagerkapaciteten, siger Dan Baade-Pedersen.

- Men vi har også behov for at få flere produkter til og fra fabrikken på Avernakke, og det kræver større kapacitet i havnen. Derfor er vi for tiden i dialog med havneselskabet ADP om at få uddybet havnen herude, så vi kan have to store skibe til kaj samtidig, siger Kent Bo Svendsen, der finansdirektør i Koppers Denmark.

Koppers kan ikke sige noget om, hvornår sådan en udvidelsen kan blive en realitet, for det kræver en række godkendelser fra myndighederne.

Koppers har gennem de senere år investeret 100 millioner kroner i at udbygge destillations-anlæggene og lagertankene på Avernakke, så man har fordoblet mængden af tjære, der bearbejdes og destilleres til en række forskellige produkter.

- Men vi investerer videre, for det er nødvendigt, hvis vi skal nå nye markeder i foreksempel USA, Canada og Sydamerika, siger Dan Baade-Pedersen.