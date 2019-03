NGIF lukker sit bedste fodboldhold

Nyborg: Nyborg har ikke længere et fodboldhold i Serie 1. Holdet er trukket ud af turneringen med øjeblikkelig virkning, og de bedste spillere skal nu ned og spille på Serie 2-holdet.

Det meddeler klubben i en pressemeddelelse søndag.

Det er ikke fordi, Nyborg ikke kunne klare sig i Serie 1. Med 21 point for 14 kampe lå holdet i den pæne ende af tabellen, da det blev trukket ud af turneringen.

- Gennem de seneste halvandet til to år er flere unge spillerne rejst til Odense blandt andet for at spille i klubber der. Det er en stamme på otte spillere, der er rejst inden for det seneste halvandet år, siger Torlak Aner Hansen, der er seniorformand i klubben.

- Det er spillerne på 1. holdet selv, der har foreslået, at vi trækker holdet, så der er ikke nogen protester fra den side, siger Torlak Aner Hansen.

- Nu må vi så starte lidt forfra og forsøge at bygge noget nyt op. Det har bestyrelsen fokus på samtidig med at få sikret en god økonomi. Heldigvis har vi en flok spillere tilbage med et stort klubhjerte og en blomstrende ungdomsafdeling, så der er noget at bygge på, skriver klubben i pressemeddelelsen.

Nyborg har tidligere pendlet mellem Serie 1 og Fynsserien, men det er ikke første gang, klubbens bedste hold spiller helt nede i Serie 2. Det var også tilfældet en gang i 1990'erne, siger Torlak Aner Hansen.