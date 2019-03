Nyborg: Det kræver sin mand at være havnemester i Nyborg. Eller kvinde. Og nu har Nyborg Kommune ansat en ny person i stillingen som afløser for Per Weiskvist.

Valget er faldet på 53-årige Lis Mylenberg, gift med tidligere chefredaktør på Fyns Amts Avis Troels Mylenberg, der er bosat på Thurø og mor til fire.

I alt 79 kandidater har lagt billet ind på jobbet som havnemester, og ud af dem har tre personer været indkaldt til en personlig samtale. Selv er driftschef Jens Kimer-Jørgensen ikke i tvivl om, at man har fundet frem til den helt rigtige.

- Lis virker som en meget robust kvinde, der har sat sig godt ind i, hvad jobbet som havnechef kræver. Samtidig har hun mange års erfaring indenfor søfart, fortæller han.

Fra kommunens side har man lagt vægt på, at den nye havnemester skal have en baggrund i sejlermiljøet, samt at man har en god psyke og er meget serviceminded. Det er krav, som Lis Mylenberg sagtens kan se sig selv i. Hun kalder det ligefrem et "drømmejob".

- Da jeg så jobopslaget, sad jeg med en følelse af, at det var som skræddersyet til mig. Det gælder ikke mindst den del, der handler om at være serviceminded. Jeg er lige nu i gang med en lederuddannelse, hvor min første opagve netop har handlet om service. Det er vigtigt at holde sig for øje, hvad ens opgave er. Man er der for brugernes skyld, siger hun.