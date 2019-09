Mygind fortæller om stofmisbrug

Et stigende antal unge i Nyborg eksperimenterer med rusmidler. Fire arrangementer på to dage skal sætte spot på problemet.

Nyborg: Julius Mygind, søn af skuespiller Peter Mygind, ved, hvad han taler om, når han tirsdag og onsdag holder ikke mindre end fire foredrag på Nyborg Gymnasium om stofmisbrug.

I flere år kæmpede han nemlig selv med et omfattende misbrug, som han holdt skjult for både forældre og omverdenen.

Det første foredrag har allerede fundet sted tirsdag formiddag og var henvendt til de mange førsteårsstuderende på gymnasiet. Tirsdag aften klokken 19-20.30 er der så forældrenes tur, og der er stadig billetter at få, fortæller Anne Grundtvig fra SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi) i Nyborg.

Det er gratis, men man skal reservere en billet på forhånd via Visit Nyborg.

Kan man ikke finde tid tirsdag aften, er der en ny chance onsdag, ligeledes klokken 19-20.30. Samme dag holder Julius Mygind endnu et foredrag i skoletiden, denne gang for alle 9. klasseeleverne i Nyborg samt FGU-elever.

Baggrunden for de fire foredrag på stribe er ganske alvorlig, fortæller SSP-konsulenten.

- Vi ser, at et stigende antal unge i Nyborg eksperimenterer med rusmidler. Samtidig er den hash, der er i omløb, blevet stærkere, fortæller hun.

En mulig forklaring på stigningen kan være, at de unge føler et stort pres. Det kan være alt fra krav i skolen til spørgsmålet om at gå i det rigtige tøj.

- For nogle kan hash være en måde at holde en pause fra det hele på, men det kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte, tilføjer Anne Grundtvig, som i forbindelse med foredragene vil oplyse om kommunens tilbud til unge i misbrug.

Samtidig er det vigtigt, at forældrene kommer på banen, påpeger hun.