Museumsinspektør med ansvar for Danehofmarked: Det er min ilddåb

Nyborg: Danehofmarkedet i 2012-versionen var Jonas Kragegaards første møde med Nyborg indenfor voldene. Det var året, da han første gang tog livtag med det historiske marked, som trækker gæster fra nær og fjern. Her deltog han som frivillig i en af de mange boder.

Sådan bliver det dog ikke helt i år. Den 29-årige historiker fra Odense er rykket indenfor i Østfyns Museers bastion på den gamle politigård - og nu med titlen som museumsinspektør fra 1. januar. Fra årene som studentermedhjælp på gadeplan til projektansat er det nu blevet til en fast stilling med eget kontor og skrivebord.

- Jeg har en lang "to do"-liste i år, som først og fremmest omfatter Danehofmarkedet i juli, og så er jeg projektleder på det nye "Norden i Nyborg" i september. Jeg får i den grad min ilddåb, fortæller Jonas Kragegaard, som glæder sig til at kaste sig over de to store events omkring slottet i det centrale Nyborg.