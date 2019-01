Nyborg: I den kolde og mørke vinter har vi mennesker mest lyst til at være indenfor i lys og varme. I Danmark findes der tre arter af mus, der gør lige præcis det samme, nemlig husmusen, rødmusen og halsbåndmusen.

En bygning som Nyborg Slot er derfor et ret godt sted at tilbringe vinteren, hvis man er mus. Selvom man ikke skulle tro, at der var så meget at spise, så kræver mus heller ikke så meget mad: Mellem tre og seks gram om dagen skal de bruge. Det eneste de så mangler er et sted at bygge en rede, hvor de kan være i sikkerhed. Og det kan for eksempel være under gulve.