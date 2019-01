Museets frivillige blev hyldet med bobler og kransekage

For første gang blev der holdt nytårskur for de frivillige for Østfyns Museer, der hjælper til på for eksempel Nyborg Slot og Borgmestergården. Museumsinspektør for Østfyns Museer, Mette L. Thøgersen, regner med, at det ikke bliver sidste gang.

Nyborg: Det er et væld af arbejdsopgaver, som Nyborg Slot kaster sig over. Det er i hvert fald det indtryk man får, når man lytter til museumsinspektør for Østfyns Museer Mette L. Thøgersen holde tale, hvor hun ridser planerne for hele 2019 op.

Talen holder hun for de frivillige, som mandag eftermiddag var inviteret til nytårskur på den gamle Politigård for at hylde deres bidrag til alle Østfyns Museers begivenheder.

- For os er de frivillige en kæmpe stor ressource for vores måde at drive museum og lave arrangementer på, siger Mette L. Thøgersen.

I alt er der omkring 100 frivillige, der blandt andet hjælper med rundvisninger på slottet og i byen. Forskellige frivillige fællesskaber, såsom dragtlauget og buelauget, er med til gøre store begivenheder som Danehof og Kampdagene så autentiske som muligt. Det fortjener altså en hyldest, og det giver de frivillige mulighed for at mødes.

- Vi har valgt at holde en nytårskur for de frivillige, så de kan kommer her og hilse på de andre, der også hjælper til. I samme omgang kan vi lige fortælle om planerne for det kommende år, forklarer Mette L. Thøgersen.

Lige inden nytårskuren i Nyborg var Mette L. Thøgersen til et lignende arrangement i Kerteminde. Det var ikke første gang, det blev afholdt der, og hun regner da også med, at Nyborgs frivillige kan mødes igen næste år til endnu en nytårskur.

- Jeg har været med til at holde nytårskur for de frivillige på Johannes Larsen Museet, og der er det en hyggelig tilbagevendende begivenhed, så jeg tror helt sikkert, at dette bliver en tradition i Nyborg, siger Mette L. Thøgersen.