Multibassin blev for dyrt - får med sparekniven

Det opvarmede multibassin til kajakpolo og svømning er tænkt som det helt store slagnummer i moderniseringsplanen for Nyborg Marina. Men som Fyens Stiftstidende kunne skrive for lidt over en uge siden, bliver det nødvendigt at sænke ambitionsniveauet en anelse.

Sparerunde: Politikerne i Nyborg Kommune har droppet blandt andet et motionscenter og en bølgemaskine. Desuden har de sagt ja til at bruge 10 millioner kroner ekstra til det store projekt med et opvarmet multibassin og et multihus ude i vandet i Nyborg Marina.

Nyborg: Projektet med et opvarmet multibassin i Nyborg Marina lever videre, men det bliver i en reduceret udgave, hvor blandt andet et motionsrum og en bølgemaskine er skåret væk. Mens arkitekter og ingeniører i mange måneder har arbejdet med projektet, er det nemlig blevet 20 millioner kroner dyrere, end man oprindeligt troede. Derfor er projektet blevet barberet, og samtidig vil kommunen bruge 10 millioner kroner ekstra på sagen. Projektet består af et stort og nogle mindre svømmebassiner ude i havnebassinet - alle opvarmet med spildvarme fra Fortum. Desuden skal der bygges et multihus på pæle ud over vandet. Huset indeholder blandt andet faciliteter til kajakklubben, toiletter, undervisningslokaler med mere. - Vi har været nødt til at reducere lidt i projektet, men det er vigtigt at sige, at vi stadig står med noget meget spændende og enestående. Nemlig et bassin med opvarmet vand ude i marinaen. På trods af beskæringen er projektet stadig større, end det vi oprindelige lagde ud med, siger Per Jespersen (S), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Marinaplanen Det opvarmede mulitbassin og multihuset, der skal bygges ved siden af i Nyborg Marina, er et led i den store havne-modernisering, der har stået på gennem flere år.I december 2016 regnede man med, at bassin og multihus ville koste 47,5 millioner kroner.



Året efter var gættede teknikerne på en pris på 46,0 millioner kroner.



I 2018 var den estimerede pris steget til 63,4 millioner kroner. Den pris var udgangspunktet for den aktuelle sparerunde og ekstrabevilling.



Lokale- og Anlægsfonden har givet tilsagn om støtte på 9,2 millioner kroner.

Drømmene skal justeres Projekteringen af multibassinet har stået på i mange måneder, og ifølge Per Jespersen er alle involverede blevet grebet af de fantastiske muligheder, der er i ideen med et opvarmet bassin ude i marinaen. - Jeg tror, vi har haft det lige som, når man har købt en Lotto-kupon. Man går og drømmer om en smart bil og et sommerhus i Frankrig, men når man så opdager, man kun har vundet en 50'er, bliver man hurtigt klar over, at drømmene skal justeres, siger Per Jespersen. De ting, der er skåret væk fra marinaprojektet er: et motionsrum i multihuset, en bølgemaskine og en flydebro på indersiden af det store bassin, der gav mulighed for at variere størrelsen af bassinet. Desuden er området med ekstra dybt vand i bassinet blevet reduceret, og det samme er længden på bassinnet. Det bliver ikke 50 meter, men derimod omkring 40 meter langt. - Der er jo enormt mange detaljer i det her, siger Per Jespersen. - For eksempel regnede vi med, at svømmeklubben ville arrangere konkurrencesvømning i bassinet, og derfor skulle det være 50 meter langt. Så får vi at vide, at man ikke kan måle svømmetider på en udendørs bane, så det kan ikke bruges til konkurrencer alligevel. Dermed er der ingen problemer med at skære længden ned til 40 meter, så længe vi stadig kan lave en bane til kajakpolo, siger Per Jespersen. Kommunen har orienteret søsportsklubberne om de reducerede planer.

I gang til oktober Beslutningen i Økonomiudvalget betyder imidlertid ikke, at håndværkerne straks kan gå i gang med at bygge bassin og hus. Når man arbejder i søterritoriet, skal det hele godkendes i Kystdirektoratet, og herfra er der endnu ikke komment nogen tilladelse. Ifølge en ny tidsplan starter byggeriet den 1. oktober i år, og anlægget kan indvies i 2021. Som Stiftstidende skrev for nylig, er mulitbassinet ikke den eneste del af havneplanen, der ikke klarede virkelighedens trykprøve. En læmole, der skulle sikre roligt vand i marinaen, når det blæser kraftigt fra sydøst, er helt droppet, fordi den blev langt, langt dyrere, end først beregnet. Problemet her var funderingen af stenmolen, der ville blive langt mere besværlig og dermed dyr end første antaget.