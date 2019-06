Borgmester Kenneth Muhs (V) undertrykker stor respekt for den søskendefolk, som har sørget for, at 28 husstande nu får adgang til fibernet syd for Nyborg.

- Jeg må bare sige, at de virkelig havde sat sig ind i tingene. De mødte op med mange spændende ønsker og gode argumenter for, hvorfor deres område skulle have fibernet, fortæller borgmesteren.

I april 2018 mødtes borgmester Kenneth Muhs (V) og IT-chef Henrik Dyrhøj med to af de tre søskende, som kæmpede for bedre internet i området omkring Langæblevej.

Kæmpe respekt

Det har godt et år efter mødet på rådhuset resulteret i, at der netop i disse dage bliver gravet fibernet ned ved i alt 28 husstande i området omkring Langæblevej syd for Nyborg.

De tre søskende oprettede således Langæble Bredbåndsforening, hvor det lykkedes dem at få 335.778,00 kroner i tilskud fra Energistyrelsens bredbåndspulje.

Og den bedrift hylder borgmesteren.

- Jeg har kæmpe respekt for de unge mennesker. Det betyder meget for kommunen at have nogle unge mennesker, der rejser sig og viser vejen ved hårdt arbejde. Kommunen har brug for unge som dem, fordi de kan inspirere andre til at sætte sig ned, arbejde med tingene og få det ud i livet, fortæller Kenneth Muhs.

Kenneth Muhs glæder sig også over den betydning, som fibernettet tilfører lokalsamfundet syd for Nyborg.

- Fibernettet - og generelt godt internet - betyder rigtig meget i denne tid. Det er både en del af bosætningen og det at drive virksomhed. Derfor må jeg bare igen sige, at det er en rigtig god historie, som vi har ude omkring Tårup, fortæller borgmesteren.

Foruden de 335.778 kroner fra bredbåndspuljen, måtte hver af de 28 husstande i Langæble Bredbåndsforening smide 4.000 kroner for at projektet blev en realitet.