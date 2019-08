Nyborg fortsætter arbejdet med at få by og slot på Unescos liste over verdenskulturarv. Det slår borgmester Kenneth Muhs fast, efter kritik af Nyborgs ansøgning. Under alle omstændigheder fortsætter arbejdet med slotsprojektet, siger han. Illustration: Cubo og JaJa Arkitekter.

Den rådgivende komité Icomos Danmark ikke vil ikke anbefale, at Nyborg Slot og by bliver optaget Unescos liste over verdenskulturarv. Men den sag er langt fra afgjort, og Nyborg kæmper videre, siger borgmesteren. Under alle omstændigheder fortsætter slotsprojektet

Nyborg: Kongebyen Nyborg - parlamentsby og middelalderlig residensstad er ikke verdenskulturarv, og ministeren skal ikke støtte kommunens ansøgning om at komme videre mod den eftertragtede liste over verdens vigtigste steder med umistelig kultur og natur. Nogenlunde sådan lød en historie, Stiftstidende bragte tidligere på sommeren, og hvis man læser den efterfølgende debat på blandt andet Facebook, ser det ud, som Nyborg allerede er ude i mørket med sin ansøgning om at komme på Unesco-listen. Baggrunden for artiklen var en vurdering af Nyborgs ansøgning fra Icomos Danmark, der fungerer som et ekspertorgan for Unesco og de nationale myndigheder Men Nyborg har ikke givet op, slår borgmester Kenneth Muhs (V) fast. - Vi fortsætter ufortøvet vores arbejde med at komme på tentativlisten som det første trin mod Unescos liste for verdensarv. Der er kommet et indspark fra Icomos, men det er jo til syvende og sidst ministeren, der afgør hvilke ansøgninger, der går i gennem, siger Kenneth Muhs. - Vi mener, der er høj kvalitet i vores ansøgning, og gennem de år, vi har arbejdet med det, har der jo været forsket i hele spørgsmålet om Nyborg som residensstad og parlamentsby sådan, at det er blevet yderligere underbygget, siger Kenneth Muhs. - Historien om Nyborg som landets første residensstad og parlamentsby har en enorm national betydning, og derfor burde det også være en stor fælles interesse i Danmark for at få Nyborg med på den liste, siger borgmesteren. - Så når Icomos skriver at "Nyborg som residensstad og parlamentsby" har en enorm national betydning, og det er det, der er væsentligt for optagelse på tentativlisten, så undrer det, at Icomos bruger den planlagte tilbygning til slottet som argument imod optagelsen, siger Kenneth Muhs.

Slotsprojektet fortsætter Samtidig med Icomos's vurdering af Nyborgs muligheder for at komme på verdenskulturarv-listen er diskussionen om det store slotsprojekt blusset op igen - blandt andet har foreningen Kultur og Arv haft et stort debatindlæg i Weekendavisen, hvor foreningen argumenterer mod planen om at bygge en ny formidlingsbygning, et højere vagttårn og en gendigtning af ringmuren ved Nyborg Slot. Men Kenneth Muhs understreger, at byggeprojektet fortsætter under alle omstændigheder, og at det ikke er afhængigt af en eventuel optagelse på Unesco-listen. - Det har aldrig hængt sådan sammen, at Unesco var en forudsætning for slotsprojektet, siger Kenneth Muhs. - Men selvfølgelig har vi arbejdet med de to ting sideløbende, siger han. Byggeriet ved slottet modtog i juni i år sin endelige godkendelse fra fredningsmyndighederne - dog i en udgave, der er noget anderledes end det oprindelige vinderprojekt fra arkitektkonkurrencen. Der var indbygget en klagemulighed i godkendelsen til at bygge de nye bygninger på Slotsholmen, og medarbejdere hos Slots og Kulturstyrelsen sidder for tiden og arbejder med de indsigelser, der er kommet. Hvornår byggeriet kan gå i gang er endnu uvist, men museumsdirektør Erland Porsmose har for længst slået fast, at det "nye" slot ikke bliver færdigt til indvielse før 2023. Da projektet først blev præsenteret for mange år siden af Nyborg Kommune, Kulturministeriet og de to hovedsponsorer, A.P. Møllerfonden og Realdania, regnede man med at tage det nyfortolkede slot i brug i 2020.