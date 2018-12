Muhs: Måske almene boliger på Strandvænget

Nyborg: Byrådet i Nyborg har ikke nogen stor plan om at bygge en masse almene boliger i fremtiden. Men derfor byder borgmester Kenneth Muhs alligevel den nye formand for Boligforeningen Holmegården, Kurt Bjørnø, velkommen til en kop kaffe. Og ikke bare for hyggen og gammelt venskabs skyld.

- Vi har jo tidligere meldt ud, at vi synes, Nyborg er godt forsynet med almene boliger. Men jeg har også tidligere sagt, at netop på Strandvænget er vi åbne for også at få almene boliger ind, hvis investorerne er interesserede i det. Så der er noget at snakke om, siger Kenneth Muhs.

Borgmesteren er ikke så interesseret i flere almene boliger på DSB-områderne:

- Vi glæder os over, at så mange private investorer er interesserede i at bygge på DSB-områderne, så her mangler der ikke aktivetet, siger Kenneth Muhs.

Han peger i øvrigt på, at arkitekterne bag Strandvænget-planerne har understreget, at der er et stigende behov for boliger til enlige - og den trend kan godt spille sammen med Holmegårdens ønske om at satse på byggeri af mindre boliger.