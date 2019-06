Motorcyklist i trafikuheld ved Circle K

34-årig mand fra lokalområdet risikerer et juridisk efterspil for blandt andet at køre for stærkt.

Nyborg: Kort før klokken 19 søndag stødte en motorcykel og en bil sammen på Storebæltsvej i Nyborg. Ifølge vagthavende ved Fyns Politi fik motorcyklisten, en 34-årig mand fra lokalområdet, beskadet sit ben og blev efterfølgende kørt på OUH.

Meget tyder dog på, at sagen også får juridiske konsekvenser for ham. Dels havde han ikke kørekort til motorcyklen. Dels har politiet fundet grundlag for at udtage en blodprøve fra manden, der skal testes for påvirkning af spiritus og narko.

Som om det ikke var nok, hører den nummerplade, der sad på motorcyklen, ikke til det pågældende køretøj. Og så indikerer en bremselængde på hele 100 meter, at manden kørte for stærkt. Det sidste bekræftes i øvrigt af vidneudsagn i sagen.

Sammenstødet skete ud for Circle K, hvor bilisten ville køre ud på Storebæltsvej ved at svinge til venstre, mens motorcyklisten kom kørende med høj fart i retning mod byen. Bilen blev ramt, da den næsten var kommet over i sin egen bane, oplyser politiet.

Intet tyder i øvrigt på, at bilisten kom noget til.