Klokken 8 tirsdag morgen var der allerede godt gang i morgentrafikken i Nyborg. Både på byens veje og - som her - i voldgraven, hvor et par svaner blandede sig med et par håndfulde gråænder. Stien langs voldgraven mellem Birkhovedvej og Ravelinsvej er populært som fodringssted for områdets mange fugle. Tilstedeværelsen af en fotograf tiltrak da også interesse hos både svaner og ænder. De var dog hurtigt på vej væk igen, da det gik op for dem, at der ikke var blevet plads til brød i fototasken.