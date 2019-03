Mor og søn til afkøling hos politiet: 37-årig blandede sig i anholdelse af søn på Nyborg-bar

To mænd på 20 og 24 år - plus den yngstes mor på 37 år fik lov til at overnatte på politigården i Odense efter uorden på Gordons Bar på Torvet i Nyborg natten til søndag.

En patrulje valgte at tage både mor og søn samt den 20-åriges kammerat på 24 år, som kommer fra Odense, med sig retur til politigården, efter at de to unge mænd havde været involveret i en tvist med to midaldrende mænd på Gordons Bar på Torvet i Nyborg.

- Der opstår noget tabernakel på bodegaen omkring klokken 01.30 mellem den 20-årige mand og to lidt ældre mænd på 41 og 55 år. Da de to ældste mænd forsøger at liste væk, så blander en 24-årig kammerat til den 20-årige sig, siger vagtchef Lars Tvede.

De to unge mænd når dog ikke at gøre mere ved det, før betjente fra Fyns Politi dukker op og går imellem. Da betjentene vil anholde de to unge mænd for overtrædelse af ordensbestemmelsen, vælger moderen til den 20-årige at blande sig, da hun ifølge Tvede også er stede på baren.

- Det ender med, at de to betjente også tager den 37-årige kvinde med til afkøling i Odense, da hun insisterer på at køre fra stedet på sin knallert, hvilket hun ikke var i stand til, siger vagtchefen.

Alle tre blev løsladt søndag morgen, oplyser Lars Tvede.