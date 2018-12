Mogens Lykketoft taler om FNs 17 verdensmål på Nyborg Gymnasium

Tidligere formand for FNs generalforsamling Mogens Lykketoft besøger onsdag den 12. december Nyborg Gymnasium for at tale om FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Nyborg: Tidligere udenrigsminister og formand for FNs generalforsamling Mogens Lykketoft kommer onsdag den 12. december til Nyborg for at fortælle om FNs 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Det gør han på Nyborg Gymnasium. - Vi åbner dørene her på Skolebakken for hele byen, fordi vi synes, at bæredygtighed er et fælles anliggende - og at det her spændende oplæg ved Mogens Lykketoft på den måde bliver god deleøkonomi, lyder invitationen fra gymnasiets rektor Henrik Vestergaard Stokholm i en pressemeddelelse. Nyborg Gymnasium har valgt at åbne dørene til arrangementet og inviterer dermed nyborgenserne til en fælles, inspirerende oplevelse - og understreger den rolle som kulturhus for hele byen, der er en del af gymnasiets vision.

- Vi er glade for, at Mogens Lykketoft har takket ja til at vende tilbage til gymnasiet, som han også besøgte som gæstetaler under vores MUN-elevers store MUNNY-konference tidligere på året. Denne gang stiller han skarpt på den bæredygtige udvikling, siger Henrik Vestergaard Stokholm. Han ser samtidig nogle paralleller til Nyborg Gymnasiums egen dagsorden, når det handler om at bidrage ind i den bæredygtige udviklingsdagsorden både gennem undervisning, dannelse og daglige handlinger på gymnasiet. - Vi glæder os både til at se Mogens Lykketoft og en masse nyborgensere, der er lige så videbegærlige og nysgerrige som os. Et af FN-målene handler om kvalitetsuddannelse, men vi tænker også i bred forstand målene om bæredygtig energi, klimaindsats osv. ind i vores hverdag her på gymnasiet, siger gymnasiets rektor.