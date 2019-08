Mød kommunens seniorråd

Ellinge/Langå: Seniorrådet i Nyborg Kommune har længe haft et ønske om at blive mere synligt - ikke mindst blandt personer på 60 år eller derover. Og nu har man muligheden for at møde rådets medlemmer i forbindelse med hele to arrangementer i løbet af efteråret.

Det første finder sted den 10. september i Ellinge Forsamlingshus fra klokken 14 til klokken 17, hvor man - ud over en fællessang og en orientering om rådets arbejde - blandt andet kan se frem til et indlæg ved hospitalspræst Elisabeth Hammer.

Der er også sørget for kaffe og kage samt lidt underholdning, før seniorrådet lægger op til debat. I den forbindelse opfordres deltagerne til at komme med forslag og ideer, som rådet kan arbejde videre med i den kommende tid.

Arrangementet vil blive gentaget i Langå Forsamlingshus den 12. november klokken 14.