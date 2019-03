Mød forfatter Thomas Korsgaard på biblioteket

Nyborg: Kandidat til Læsernes Bogpris 2019, forfatter Thomas Korsgaard, lægger vejen forbi Nyborg Bibliotek, for at sætte ord på sine delvist selvbiografiske romaner. Det gør han torsdag 28. marts kl. 19-21 på Østfyns Museer, Stendamsgade 9.

Tilhørerne kan se frem til to spændende timer, hvor Thomas Korsgaard vil snakke om sine to kritikerroste romaner, og om hvordan det er at skrive selvbiografisk.

Thomas Korsgaard er nomineret til bogprisen for sin roman "En dag vil vi grine af det" - efterfølgeren til debutromanen, "Hvis der skulle komme et menneske forbi". Dermed kan han måske lande i det gode selskab af tidligere vindere af prisen, som tæller Sara Omar, Puk Damsgård, Sissel-Jo Gazan, Jussi Adler Olsen og Bjarne Reuter.

Læsernes Bogpris uddeles hvert år i et samarbejde mellem Danmarks Biblioteksforening og Berlingske. Det særlige ved denne litteraturpris er, at det udelukkende er læserne, der kårer årets vinder ved online afstemning. I sine romaner skriver Thomas Korsgaard om forholdet mellem land og by, ensomhed, dysfunktionelle familier, og mistrivsel.

Billetter kan købes for 90 kroner stykket via nyborgbibliotek.dk.