Mød de udviste: Debat med somaliske piger, DF-politiker og Nyborg-rektor

Nyborg: Forbud mod at gå i skole, så en rektor, der siger det modsatte. En folketingspolitiker, der stiller spørgsmålstegn og en minister, der siger, at rektor handler efter bogen. En familie i klemme og en udlændingeadvokat, der mener, at kommunen begår en fejl.

Den omdiskuterede sag om familien Abdisalan Hussein fra Nyborg har grebet om sig og har de seneste ti dage sat dagsordenen hos diverse medier - lokale og regionale såvel som landsdækkende.

Det skete, efter Fyens.dk den 5. december fortalte om den somaliske familie, der står til udvisning, men på grund af børnene, der har søgt asyl, står hele familien i venteposition. Samtidig er familien udelukket fra skole, arbejde og børnehaver.

Tirsdag 18. december afholder Fyens Stiftstidende i den forbindelse et læsermøde, hvor man kan møde de to piger Roda og Ruwayda Abdisalan Hussein, der har været centrum for familiens sag i medierne. Især også fordi rektor på Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm valgte at lade dem fortsætte i skole.

Henrik Vestergaard Stokholm har i den grad også haft en central rolle i sagen og vil på mødet blandt andet komme ind på begrundelsen for sin indblanding i sagen.

Politiassistent og tidligere byrådsmedlem fra Dansk Folkeparti Jørn Gustavsen, der er fjerde og sidste gæst på mødet, har også været på banen i sagen om familien Abdisalan Hussein og vil på mødet komme med sine inputs.

Blandt andet om hvorfor han mener, debatten kan blive for følelsesladet, og hvorfor han mener, rektor ikke bør trodse den afgørelse og udmelding, familien har fået fra Udlændingestyrelsen og kommunen.

Debatmødet finder sted i kantineområdet på Nyborg Gymnasium klokken 19 til 20.30.

Abonnenter kan tilmelde sig arrangementet på www.stiftenfordele.dk eller ved at ringe til redaktionens sekretær på 6545 5382.