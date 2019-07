Mister Broløb tager en tur mere

Carl Haals har været med siden det første broløb over Storebælt i 1998. Nu er den 74-årige ildsjæl klar til at arrangere det næste.

- Det er jeg selvfølgelig meget begejsret for. Det er en stor ting at få lov at være med til at arrangere noget, der samler så mange glade mennesker, siger Carl Haals.

Og det var først, da den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) midt under valgkampen stillede en tilladelse til broløb i udsigt, Carl Haals for alvor fik troen på et løb i 2020 tilbage.

Nyborg: Indtil for ikke så længe siden regnede Carl Haals med, han nok havde været med til at arrangere det sidste motionsløb på Storebæltsbroen.

Får travlt

Det er foreningen Broløbet Storebælt, der står som arrangør af det store motionsløb fra Korsør til Nyborg.

Og Carl Haals regner med at være med i den gruppe på fire, som foreningen har sat i spidsen for Broløbet 2020.

Den får nu travlt med at gå i de mange detaljer, som et motionsløb med i omegnen af 10.000 deltagere fører med sig.

- Når vi har den skriftlige tilladelse på plads, skal vi have fastlagt rammerne for arrangementet. Og så kan vi tage fat på de mange detaljer, som er så spændende at arbejde med, siger Carl Haals.

Det er tanken, at Nyborg skal være målby for broløbet i 2020. Og det stiller særlige krav til den lokale arrangør, som i Nyborgs tilfælde er idrætsforeningen NGIF.

- Der er et helt andet og større setup for målbyen, end der er for startbyen. I målbyen skal der for eksempel være en løberute på land med tilhørende afspærringer og skiltning. Og så skal der i målområdet også være forskellige former for underholdning, fortæller Carl Haals.

Og så skal der også masser af frivillige kræfter til.

Sidst, Nyborg var målby for broløbet, blev der således lagt beslag på ikke færre en 701 frivillige dagsværk.