Ministeren: Vi lukker ikke Nyborgs sygehus

Under et hastigt arrangeret pressemøde med rundvisning fastslog sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), at regeringens og Dansk Folkepartis forslag til en sundhedsreform ikke vil medføre en lukning af Nyborgs sygehus. Nogen direkte garanti ville hun dog ikke give.

Han stillede straks efter tirsdagens præsentation af regeringens og Dansk Folkepartis forslag til en sundhedsreform et skriftligt spørgsmål til ministeren med et ønske om en garanti for, at "Nyborg Sygehus, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden på Ærø ikke vil blive lukket som følge af sundhedsreformen".

Skal styrke det nære

Præcis hvordan fremtiden for Nyborg Sygehus ser ud, havde sundhedsministeren dog ikke noget detaljeret bud på.

Sygehuset har i dag en række specialer og varetager også funktioner som udtagning af blodprøver og radiologiske undersøgelser.

Og det har regeringen og Dansk Folkeparti ingen planer om at ændre på.

- Tværtimod skal sygehuset være med til at styrke det nære og sikre, at nyborgenserne så vidt muligt ikke skal ud på motorvejen for at køre til OUH i Odense, understregede Ellen Trane Nørby.

Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), er glad for fremtidsudsigterne.

- Det er vigtigt, at det her ikke bliver en diskussion om en lukning af sygehuset. For det kommer ikke til at ske. Så jeg glæder mig over, at vi nu i stedet kan komme til at diskutere indholdet af fremtidsplanerne for sygehuset, siger Kenneth Muhs.

Regeringens og Dansk Folkepartis forslag til en sundhedsreform bliver først fremsat efter det kommende folketingsvalg.

Og planerne bliver i sagens natur kun realiseret, hvis der også efter valget er et flertal i Folketinget for dem.