Minister til Ahrendtsen: Ok at beholde somaliske piger på skolen

Christiansborg: - Kan en rektor se stort på Udlændingestyrelsens afgørelse, og hvilke følger mener ministeren, at dette bør have for hans ansættelse?

Sådan lød slutningen af det paragraf tyve-spørgsmål, som det fynske folketingsmedlem Alex Ahrendtsen (DF) stillede til undervisningsminister Merete Riisager (LA) for en uge siden.

Det skete, efter at Fyens Stiftstidende havde fortalt historien om familien Abdisalam Hussein fra Nyborg, der har fået inddraget sin opholdstilladelse. Og om, hvordan rektor på Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm valgte at lade familiens to piger fortsætte i 10. klasse, selvom kommunen havde krævet, at de blev taget ud af skolen.

Nu er der kommet svar fra undervisningsministeren, som i korte træk afviser at kommentere på rektorens ageren. Herunder, hvilke konsekvenser, det bør have for hans ansættelse. Det sker dog med følgende tilføjelse:

- Jeg har naturligvis en klar forventning om, at skoleledere og rektorer overholder gældende love og regler.

Ministeren skriver også, at lovgivningen ikke siger noget om, at man skal have opholdstilladelse som betingelse for optagelse i forhold til 10. klasse.

- Der er heller ikke i den lovgivning, der gælder for elever i 10. klasse, hjemmel til at bortvise en elev, fordi elevens opholdstilladelse bortfalder, skriver Merete Riisager i sit svar til Ahrendtsens spørgsmål.