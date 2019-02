Minister holder fast: Ingen halvmaraton eller cykelløb på Storebæltsbroen

Storebælt: Motionister og topatleter kan godt holde op med at drømme om at cykle eller løbe hen over Storebæltsbroen. I hvert fald så længe Ole Birk Olesen (LA) sidder som transportminister.

Ministeren sagde sidste år nej til en etape af cykelløbet PostNord Danmark Rundt 2019 hen over Storebæltsbroen. Og nu har han i et samråd på Christiansborg holdt fast i afvisningen i et svar til folketingsmedlem Jan Johansen (S), der er valgt i Nyborgkredsen. Det skriver TV2/Fyn.

Cykelløbet hen over broen var ellers på plads med penge fra Sport Event Fyn og Nyborg Kommune, men ministeren sagde altså nej, og nu uddyber han sin holdning i svaret til Jan Johansen. Ministeren mener, at der ved flere lejligheder er opstået problemer for trafikken på grund af foreskellige tilfældigheder i forbindelse med sportsarrangementer, og som udgangspunkt er han derfor imod løbere og cyklister på broen:

- Det så vi på Storebæltsbroen i 2012 og 2014 samt ved Lillebælt Halvmarathon i maj 2017, hvor der opstod timelange køer. Den risiko mener jeg ikke at vi kan være bekendt at tage over for de mange bilister, der skal krydse Storebæltsbroen. Derfor mener jeg ikke, at Storebæltsforbindelsen skal indgå som etape i cykelløbet PostNord Danmark Rundt.

Og han skriver videre i svaret til Jan Johansen:

- Men tænk, hvis man skal besøge sin mor på hospitalet, som ligger med alvorlig sygdom og måske skal dø; tænk, hvis man skal til en begravelse; tænk, hvis man skal til en vigtig jobsamtale; tænk, hvis man skal nå et fly på en vigtig rejse, og det så ikke kan lade sig gøre, fordi hr. Jan Johansen har besluttet, at der det eneste sted, man kan komme fra Fyn til Sjælland, skal være et motionsløb. Jeg vil ikke tage ansvaret for den beslutning. Det må hr. Jan Johansen gøre, hvis han en dag bliver transportminister.

Ole Birk Olesen åbner dog mulighed for, at broen kan åbnes for løb eller cykling, hvis det handler om en stor international begivenhed, for eksempel Tour de France, der måske vil afvikle en etape i Danmark en gang i fremtiden.

Siden sin åbning i 1998 har Storebæltsbroen flere gange lagt asfalt til forskellige cykelløb og store motionsløb mellem Nyborg og Korsør. Løb, der har været afviklet på tidspunkter med begrænset grafik og oftest uden gener for trafikken. 2017 blev det foreløbig sidste halvmaraton afviklet.