Millionbesparelser på ældre trods massive protester

Et politisk flertal bestående af Venstre, DF og SF vedtog tirsdag besparelser for op mod 14 millioner kroner på ældreområdet. Det skete for øjnene af et stort antal FOA-medlemmer, som var mødt frem for at protestere. Også Socialdemokratiet strittede imod, men forgæves.

Det skete med tilføjelsen om, at vælger man alligevel at gå i den retning, kan man lige så godt ændre på medarbejdernes titler som social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter. Nemlig ved at droppe ordet "social".

- De nye besparelser rammer i den grad vores kerneopgaver. Det er en kerneopgave, at vi sammen med borgeren skaber mulighed for et sundt, aktivt og værdigt liv. Frivillige må aldrig overtage en faglig opgave så som en gåtur, sagde hun.

Det sker midt i et budgetår, og det fik flere kritiske bemærkninger med på vejen under spørgetiden. Det samme gjorde ideen om at overlade tilbuddet om ekstra gåture til de frivillige.

Det ønske fik de dog ikke opfyldt. Tværtimod besluttede et politisk flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og SF at spare knap 14 millioner kroner på den kommunale ældrepleje.

Unødig dramatik?

Kritik var der også masser af under selve punktet, hvor den Socialdemokratiske gruppe igen og igen forsøgte at overbevise resten af byrådet om det urimelige i at gennemføre så hård en besparelse på servicen i forhold til kommunens ældste borgere.

I stedet bør man genåbne budgettet, mener S. Også selvom det er udsigten til en overskridelse af budgettet på netop ældreområdet, der har fremtvunget situationen.

Og det er ikke nogen nem sag, understregede såvel SF's Suzette Frovin som borgmester Kenneth Muhs (V) og Venstres gruppeformand Kaj Refslund.

Sidstnævnte advarede desuden imod at lade følelserne tage over og skabe unødig dramatik. Hvilket fik Socialdemokratiets Jesper Nielsen til at se rødt.

- Det er ikke værdigt på den måde at forklejne vores holdninger. Der er ingen ved det her bord, der er uenige i, at vi er nødt til at reagere på den situation, der er opstået. Det, vi anfægter, er hvordan. Jeg kan ikke huske en større budgetoverskridelse siden 2009, hvor vi genåbnede budgettet. Så det er ikke noget, vi kommer med hver dag, sagde han og tilføjede, at når dronningen kommer til byen, tøver man ikke med at åbne kassen.

Det samme er tilfældet, når Tour de France kommer forbi, eller når budgettet for svømme- og badelandet skrider.

- Jeg ved godt, at der er forskel på drift og anlæg. Men det er svært for almindelige borgere at forstå, hvorfor det samme ikke gælder, når udgifterne til de ældre ser ud til at sige, sagde han.