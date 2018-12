Michael fik en hjerneskade: Fulgte datteren op af kirkegulvet to måneder efter

I juli 2017 får Michael Vindelev Hansen en blodprop i hjernen, som delvist lammer den ene side af kroppen og giver ham en senhjerneskade. Han må indstille jobbet som chauffør og en lang og hård tid med genoptræning begynder. Men med stædighed og vilje er Michael Vindelev Hansen, kun 11 måneder efter sin største mavepuster, næsten tilbage, hvor han startede.

Herrested: Det var umiddelbart som en ganske almindelig tirsdag morgen. Den 25. juli 2017. Michael Vindelev Hansen slår øjnene op og konen er taget på arbejde, ganske som hun plejer. Men hovedet er omtåget og noget er ikke, som da han lagde sig i seng i går. Han vil skubbe dynen af sig, men kan ikke. Han får dog alligevel rejst sig, stavrer ud på badeværelset og vælter ned over toilettet. Han har det som om, han har drukket 45 bajere. Men ganske stædig som han er, trækker han i arbejdstøjet og går ned for at lave morgenkaffen. Det blev en skæbnesvanger torsdag, der for en tid ændrede 52-årige Michael Vindelev Hansens liv drastisk. For da han trods alt fik en akuttid ved lægen samme dag, var der ingen tvivl. "Du har fået en blodprop i venstre side af hjernen, Michael". Han fattede det ikke. For som han selv siger, rammer det altid naboen, aldrig en selv. Og der lå han så på sygehuset, med en højre arm der hang følelsesløs ned langs siden og et ben, han slæbte efter sig. - Jeg sad en dag og fik en sodavand med mine børn. Jeg kunne ikke løfte sodavandslåget og det chokerede dem, fortæller han.

Blå bog Michael Vindelev Hansen Michael Vindelev Hansen er i dag 52 år. Han kommer fra Vejle-området, hvor han boede i cirka 30 år. Senere er han kommet til Fyn, hvor han i dag bor i Herrested - tyve kilometer fra Nyborg.Han har kørt lastbil siden 1997 og kører i dag ved Palle Holmegård Transport A/S i Odense.



Michael Vindelev Hansen har fem børn i alderen fra 15 til 28 år og bor sammen med konen Bettina.



Han har en senhjerneskade som følge af en blodprop i juli 2017. En senhjerneskade - også kaldet erhvervet hjerneskade, kommer som følge af en sygdom eller ulykke.

Michael Vindelev Hansen er 52 år og bor til daglig i Herrested. Efter en blodprop i hjernen har han været igennem et langt genoptræningsforløb - både for krop og hjerne. Han har været tryg i systemet, fortæller han, og har følt sig i gode hænder, når han er gået fra en instans til en anden. Foto: Michael Bager

Farvel men på gensyn til jobbet Michael Vindelev Hansen fik frakendt kørekortet. Både til personbil i tre måneder og sit store kørekort i seks. En væsentlig detalje - han er lastbilchauffør. - Men jeg var så heldig, at jeg fik beskeden om, at jeg skulle tage den tid, jeg havde brug for, og så ventede der en lastbil, når jeg kom tilbage, fortæller Michael Vindelev Hansen, der arbejder ved Palle Holmegård Transport i Odense. For der ventede en lang proces med genoptræning. Til at begynde med i Svendborg, senere her i egen kommune på blandt andet VSU i Nyborg (voksen specialundervisning for folk med senhjerneskade red.), og med stædighed, vilje og konkrete mål kridtede han sin bane op. - Den største motivation var min datter, der skulle følges op af kirkegulvet to måneder efter, jeg blev syg. Det besluttede jeg mig for, at det skulle jeg, fortæller Michael Vindelev Hansen. - Derudover havde jeg en ambition om at komme tilbage til mit arbejde. Om det så var fuldtid eller kun få timer, måtte tiden vise, tilføjer han.

Det usynlige handicap Michael Vindelev Hansen holdt sig ikke tilbage, hvad angik genoptræningen. - Det var ind i mellem svært, når jeg gik derhjemme at få sparket sig selv i gang. Men jeg havde en god portion stædighed, for jeg ville videre. Fremad. Så jeg fik sparket mig selv i gang. Jeg ville nemlig ikke lade sygdommen bestemme over mit liv, forklarer Michael Vindelev Hansen. Men der fulgte også et mindre synligt handicap med som følge af blodproppen. En svækket hukommelse, træthed og manglende koncentrationsevne. - Og det er jo problematisk som chauffør, hvor du skal være fokuseret og have overblik, siger Michael Vindelev Hansen. På VSU gik tiden med gymnastik for hjernen i form af simple og senere mere komplicerede opgaver, som find-fem-fejl og små udregninger. Michael Vindelev Hansen var en holdspiller og vellidt blandt de andre på VSU, men han var også et eksempel på en vilje af stål, lyder det. - Michael er stædig og så har han været god til at lave nogle strategier for sig selv. Jeg har arbejdet med det her i mange år, og han er den, jeg har haft, som er kommet hurtigst tilbage til en normal hverdag, fortæller Thea Hansen, der har været vejleder for Michael.

Børn og job som motivation Kun 11 måneder efter den morgen, hvor han knap kunne stå ud af sengen, kom han tilbage til i sit job. Han startede stille op med to timer om dagen, så fire dage om ugen, men siden sommer har han kørt fuldtid. - Min tanke har hele tiden været, at jeg ikke ville sidde hjemme. Det er jeg for ung til og min store passion har været at komme tilbage i arbejde, fortæller han. Den daglige rute hedder Odense til Vejle, hvor han kobler trailere af og på og næste skridt på hans dagsorden er klar. Han vil bare gerne arbejde indtil alderen siger pension. - Personligt betyder det meget, at jeg er tilbage i mit job, for så gør jeg mit til samfundet, og jeg har noget at stå op til, fortæller han. Men Michael Vindelev Hansens hjerneskade har dog ikke været helt uden mén. - Jeg skal have min søvn ellers får jeg hovedpine, og jeg skal holde pauser i løbet af dagen. Sker der noget nyt eller skal jeg være koncentreret, kan jeg også mærke det. Og jeg skal have skrevet alt ned. Men Michael Vindelev Hansen er bevidst om, at han bliver nødt til at skrive alt ned i sin kalender. Sådan er det bare. Og det bliver nok aldrig anderledes. På den måde bliver alting nok aldrig helt som før. Og nogle morgener, er det første han tænker stadig: Kan jeg mon flytte dynen? For chokket sidder stadig i kroppen. Nogle dage er værre end andre, men hvad der har været den største motivationsfaktor for Michael Vindelev Hansen, er den besked, han fik af sine børn, da han lå på sygehuset kort efter blodproppen var opdaget. - Far. Vi er ikke færdige med at bruge dig. Kun to måneder efter kom han på benene og fulgte datteren op af kirkegulvet. - Og det var alt det hårde arbejde værd.