På et ekstraordinært menighedsrådsmøde torsdag besluttede medlemmerne af Flødstrup-Ullerslev menighedsråd, at sognepræsten fremover skal bo i Ullerslev og ikke Flødstrup.

Flødstrup/Ullerslev: En epoke er slut. Præstegården i Flødstrup skal sælges, og der skal bygges en ny bolig i Ullerslev.

Det stod klart efter torsdagens ekstraordinære menighedsrådsmøde på Dalgaard i det centrale Ullerslev torsdag aften.

Medlemmerne af Flødstrup-Ullerslev menighedsråd skulle på mødet stemme om, hvorvidt der skulle bygges et nyt hus i det centrale Ullerslev til den ubesatte stilling som sognepræst, eller om man skulle restaurere den nuværende præstegård i Flødstrup.

Med fem stemmer for, og tre stemmer imod, vandt forslaget om at flytte præstegården til Ullerslev.

Der er dog stadig lange udsigter til, at Ullerslev får sin præst. Opførelsen af den nye præstebolig afhænger af, hvorvidt menighedsrådet får solgt den gamle præstegård i Flødstrup eller ej.

Formand Mikael Hoffmann fortalte til de fremmødte, at man fra menighedsrådets side håber på, at præstegården vil være solgt om et halvt år.

Menighedsrådsmødet blev overværet af cirka 25 tilhørere.