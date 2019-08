Medlem nummer 6001: Ældresagen vokser støt

Nyborg: Voksne østfynboer strømmer til Ældresagen i Nyborg Kommune. Torsdag markerede kontoret i Adelgade i Nyborg, at medlem nummer 6000 og 6001 nu er en del fællesskabet for den ældre del af befolkningen på Østfyn.

Stor opbakning

Med 7700 ældre i Nyborg Kommune over 65 år, så har Ældresagen et solidt tag i den tredje alder. Mere end tre ud af fire i aldersgruppen har et medlemskort til foreningen fordelt på de to lokalafdelinger i henholdsvis Nyborg-Ullerslev og Ørbæk.

- Nyborg er i høj grad en ældrekommune. Vi har en stor opbakning og mange aktiviteter med alt fra stolegymnastik og andre fysiske aktiviteter - til det sociale og humanitære som besøgsvenner og ledsageordninger, konstaterer Ib Kruse.

Over 300 medlemmer deltager hver uge i foreningens forskellige tilbud, som også omfatter foredrag, udflugter og læsegrupper. 265 frivillige og ulønnede hjælper til i Ældresagens to afdelinger, som tæller 4400 medlemmer i Nyborg-Ullerslev og cirka 1600 i Ørbæk.