Medarbejdere filmet med skjult kamera: Nu lander it-skandale på ministers bord

Nyborg: Det hører ingen steder hjemme at sætte fælder op for medarbejderne og optage dem med skjult kamera.

Det mener det fremtrædende medlem af Socialdemokratiets gruppeledelse på Christiansborg Dan Jørgensen.

Han vil nu inddrage undervisningsministeren i it-skandalen, hvor Nyborg Kommune samarbejdede med et it-konsulentfirma om et fingeret digitalt angreb på 4Kløverskolen i Ørbæk.

Under det fingerede angreb i november sidste år benyttede en sikkerhedskonsulent sig af et falsk id-kort og et skjult videokamera.

Og ifølge Dan Jørgensen var det at gå alt for langt i forsøget på at tjekke datasikkerheden.

- Det er jo ikke et spørgsmål om national sikkerhed eller terrorbekæmpelse. Derfor er det at gå alt for langt at bruge den slags metoder, fastslår han.