McDonald's åbner ny cafe i Nyborg

Nyborg: McDonald's nøjes ikke med burgere af alle slags. Nu går burgerkæden skridtet videre og tænder for trykket under espressomaskinerne og den skummede mælk i restauranten på Storebæltsvej i Nyborg. Under navnet McCafé skal kunderne kunne nyde en kop barista-kaffe - enten på stedet eller "on the go".

Torsdag 21. marts er den nye café parat med et varmt menukort, som indeholder en række af favoritterne indenfor kaffe - fra americano, over latte til ekspresso og cappuccino.

- Det er håndarbejde. Flere af vores medarbejdere har for nylig været på kursus hos en af landets bedste baristaer, Rasmus Hjorth. De kan servere alle de gængse varianter fra det nye område i restauranten, fremhæver franchisetager Michael Rolver fra McDonald Nyborg.

Det er blot to måneder siden, at burgerkæden åbnede den første café af slagsen på Frederiksberg. Ifølge den kommercielle direktør Mads Friis så kører burgerkæden nu en testperiode på et halvt års tid med de to caféer. Først herefter afgøres om konceptet, der i forvejen er kendt i det meste af verden, skal rulles ud over hele Danmark.