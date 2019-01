Maveplasker: Ekstra 4,8 millioner for ombygning af svømmeland

Regningen for renovering og ombygning af Nyborg Idræts- og Fritidscenter bliver 4,8 millioner kroner - eller godt 20 procent - dyrere end beregnet. Årsagerne er flere.

Nyborg: Det gamle 25 meter-bassin og det mindre børnebassin i Nyborg Svømme- og Badeland er tømt for klorvand. Men selvom de to bassiner i øjeblikket er tørlagte i forbindelse med etablering af et nyt vandbehandlingsanlæg i en ny kælder, så gælder det ikke Nyborg Kommunes økonomi. Her er bunden langt fra nået, og der er stadig midler til at klare uforudsete udgifter på ekstra 4,8 millioner kroner. De er dukket op til overfladen i forbindelse med decembers licitation på ombygning og renovering under den såkaldte fase 1. - Vi har været snusfornuftige i budgettet for i år og har afsat 35 millioner kroner til at imødegå prisstigninger på markedet. Dem napper vi af, konstaterer formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Erik Rosengaard (V).

Ombygning af badeland Første fase: Facade- og energirenovering på Nyborg Svømme- og badeland, forventes færdig i maj:



Den indeholder renovering af tag over vippebassin. Renovering og isolering af facader på idrætscenteret. Nye facader med aluplader og indbygning af nye vinduespartier i facade.



Anden fase: Nye omklædningsfaciliteter og adgangsforhold samt ny teknikkælder. Forventes færdig i august:



Den indeholder omklædning damer, omklædning herrer, familie- og handicapomklædning. Indgang og reception til svømme og badeland flyttes og der indrettes et fleksrum med glasvæg, som kan benyttes til blandt andet møde- og klublokale. Livredderne får en livredder-ø, som de kan overskue alle 360 grader rundt i badelandet.

Frank Jørgensen fra Nr. Lyndelse Tagdækning er i gang med at brænde tagpap på taget over Nyborg Idræts- og Fritidscenter. Foto: Kasper Riggelsen.

Nok at lave Fra en pris på 23 millioner kroner vedtaget i 2017 af byrådet, så bliver den samlede regning nu 27,8 millioner kroner - eller godt 20 procent mere end forventet. Samtidig mister kommunen anslået godt et halvt års entréindtægter fra gæster til svømme- badelandet, mens det er under ombygning og tørlagt. Ifølge udvalgsformanden er der dog allerede afsat 2,5 millioner kroner til at imødegå de svigtende indtægter, mens ombygningen står på. - Det er altid ærgerligt, når prisen ikke holder. Men i et svømme- og badeland kan der opstå ekstra udgifter og overraskelser. De 23 millioner kroner var et overslag i tidernes morgen, og det er jo ikke første gang, at det bliver dyrere, påpeger formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Erik Rosengaard (V). Politikerne besluttede omkring sommerferien at droppe en totalentreprise på svømmehal og omklædningsrum til fordel for at lægge arbejdet ud i mindre fagentrepriser. En række håndværkerfirmaer, som tæller tømrere, murere og elektrikere, skal nu gå side om side, og det er denne licitation fra december, som bliver dyrere end forventet. - Det er ikke nemt at få håndværkere i øjeblikket. Der er nok at lave, og det kan selvfølgelig mærkes på priserne, siger Erik Rosengaard om resultatet af licitationen.

Flere nye ønsker Et arbejdsmarked på højtryk er dog ikke eneste årsag. Ifølge Nyborg Kommune hænger det også sammen med, at ønskerne hen mod jul er blevet flere. Blandt andet har det vist sig at være nødvendigt at hæve dele af taget over omklædningen. Samtidig har man valgt at benytte vægfliser i familie- og handicapomklædningen efter ønske fra brugerne og fra NIF. En dyrere løsning end for eksempel epoxy. Der installeres ekstra handicap udstyr med loftlifte og flytbart sanitet samt pusleborde med vaske. Renovering af livredderøen inde i svømmehallen er også med i arbejdet, ligesom det er nødvendigt med to nye udligningstanke til vandbehandlingsanlægget, som også får en helt ny kælder under boldbanen. - Selvom det bliver dyrere, så er der enighed i udvalget om at fortsætte projektet. Når vi har et badeland, så skal det også fremstå i moderne og en god stand. Det skal tage sig indbydende ud, understreger Erik Rosengaard. Sideløbende har det vist sig, at der er større skader på de udvendige facader end først forventet. Den eksisterende dampspærre, som skulle holde fugt ude, er ødelagt eller har manglet. Og det har betydet, at flere dele af det bærende stålskelet har skulle udskiftes. Fugten har også medført, at det har været nødvendigt at bryde dele af taget op for at sikre hele konstruktionen. Det er i sidste ende op til byrådet på sit møde i januar at godkende ekstraregningen på 4,8 millioner kroner.