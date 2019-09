Masser af ideer til parken i færgehavnen

Nyborg: Ideerne boblede lystigt, da kommunen torsdag eftermiddag havde inviteret til åbent hus på Nyborg Destilleri.

Det handlede om den bypark, der har været undervejs i flere år på DSB-området syd for destilleriet.

Tanken var, at deltagerne ikke bare skulle høre om planerne ved et gammeldags borgermøde, men de skulle drysse ind lidt efter lidt i løbet af eftermiddagen for at gå i dialog med kommunen og arkitekterne om projektet.

Kommunen og destilleriet var imidlertid ved at blive løbet helt over ende, for folk var åbenbart ikke helt med på åbnet hus-konceptet. I hvert fald væltede det ind med mennesker, præcis klokken 14, da arrangementet startede, så det var svært at få plads eller at høre noget.

Men halvdelen af de fremmødte blev inviteret på en gåtur i den kommende park, og på den måde kom det hele i gang. Og så kan det nok være, at medarbejderne fra Nyborg Kommune og fra arkitektfirmaet Urban Lab Nordic fik travlt med at notere alle ideerne fra borgerne.

Deltagerne i arrangementet var i høj grad beboere på DSB-havnen, og for dem kan den nye park komme til at byde på masser af spændende muligheder i hverdagen. Derfor havde mange medbragt en lang ønskeseddel med ideer til parken:

Festplads, havnebad, sauna, petanquebane, bålsted, skøjtebane, bænke, hængekøjer, badebroer, lød nogle af de ideer, der fløj rundt i den friske blæst i færgehavnen.