Martin Henriksen: Nyborg-rektor fører sin egen udlændingepolitik

- Du var med i P1 debatprogrammet i mandags, hvor tonerne gik lidt højt - især mellem dig og rektor på Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm. Hvordan var din oplevelse af radiodebatten?

- Jeg har godt læst artiklen om rektoren, og hvilken opfattelse han havde af debatten. Jeg synes, han skal falde lidt ned. Når han siger, at et andet menneske er uetisk og uanstændigt og topper af med at sige, at jeg ikke har nogen følelser, så er man dybest set i en form for komatilstand. Så kan man ikke tillade sig at blive chokeret over, at der kommer lidt den anden vej. Jeg synes, det var meget fintfølende.

- Så du mener, I var flere om at puste til ilden?

- Ja, men det har ikke noget at gøre med at mene. Det er en konstatering. Jeg lod mærke til, at rektoren og repræsentanten fra Alternativet (Carolina Magdalene Maier red.) talte meget om anstændighed og etik. Det synes jeg, er en underlig diskussion. For skal vi stå og slå hinanden i hovedet med, hvem der er mest anstændig. Men hvis vi absolut skal diskutere, hvad der er anstændigt eller uanstændigt, så synes jeg, det er anstændigt at have en ambition om ens land.

- Så det var en lidt usaglig debat eller hvad?

- Hammerende usaglig. Jeg gik ind til den debat for at argumentere ud fra, at der er et flertal på Christiansborg (om udlændingepolitiken red.). Fair nok, at rektor har sine egne holdninger. Det må han gerne have, og han må også meget gerne diskutere det. Men der, hvor han begynder at føre sin egen udlændingepolitik, fordi der er et hul i lovgivningen, synes jeg, han har et forklaringsproblem. For det er ikke hans opgave som rektor.

- Og hvad er hans opgave set med dine briller?

- At give unge mennesker dannelse og undervisning. Prøv at tænke på de unge mennesker på gymnasiet, som er enige med Dansk Folkeparti. Hvilket signal sender han til dem? At de er uanstændige, uetiske og ikke i stand til at have empati for andre mennesker. Er det en ordentlig måde at optræde som rektor på? Det synes jeg ikke. Det er at vise, at i et demokrati har man dialog og man debatterer. Og man kan godt gøre det på en ordentlig måde og ikke ved at slå andre i hovedet ved at sige, man er uanstændig.

- Hvad tænker du om tonen i debatten?

- Jeg gider ikke stille mig op og pibe over, hvordan der bliver talt til mig. Jeg synes bare, at hvis man vælger at kaste sig ind i den offentlig debat, så må man også forvente, at der kommer lidt den anden vej. Særligt fra venstrefløjen bliver der også brugt et grimt sprogbrug, hvor der tales til andre som om, at vi er en slags ikke-mennesker. Det kan de godt sige, men lige så snart, de får lidt igen, er de de første til at sige "tal lige pænt". Det synes jeg er enormt dobbeltmoralsk.