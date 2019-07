Markbrand kom faretruende tæt på beboelse

Onsdag eftermiddag brændte et areal på størrelse med mindst seks fodboldbaner lidt uden for Aunslev. Brandfolk fra både Nyborg, Kerteminde, Otterup, Svendborg og Ringe deltog i slukningsarbejdet.

Aunslev: Ved 15.30 tiden onsdag fik beredskabet en melding om en naturbrand på en mark mellem Regstrupvej og Skovgyden.

Over 20 brandfolk fra Nyborg, Kerteminde, Otterup, Ringe og Svendborg deltog i slukningsarbejdet. Alligevel spredte ilden sig hurtigt til et areal på størrelse med mindst seks fodboldbaner, oplyser indsatsleder Jesper Rossen.

Han glæder sig til gengæld over, at det lykkedes brandfolkene at stoppe branden, inden den nåede frem til en beboelsesejendom på Regstrupvej.

Men det var faretruende tæt på.

- Det var en af de gange, hvor man tænker: Åh nej, hvordan skal det her dog gå. Vi havde placeret en tankvogn inde på ejendommen med alt udstyret på i et forsøg på at stoppe branden, for vi vidste godt, at ejeren ville få det rigtig varmt. Heldigvis fik vi slået ilden ned. Jeg talte med ejeren imens, som virkede rolig i betragtning af, at der kom en 90 meter bred ildstorm imod han, fortæller indsatslederen.