Nyborg: Nogle tyve stod tidligt op for at bryde ind i et hus på Bøjdenvej i Nyborg om morgenen mandag 28. januar.

Tyvene brød et vindue til et køkken/alrum op med et koben, hvorfra de havde adgang til hele huset. De stjal to PH bordlamper, Royal Copenhagen spisetel, et par Gucci sko, jakker fire PH standerlamper og et armbåndsur af mærket Tag Heuer.

Indbruddet fandt sted i det forholdsvis snævre tidsrum 07.45 til 09.45.