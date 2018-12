Mærkevarer og elektronik stjålet i weekenden

Nyborg/Aunslev: Den søde juletid blev afbrudt i to hjem, hvor der var indbrud henover weekenden.

Det ene fandt sted i et hus på Skovvej i Nyborg mellem lørdag eftermiddag og aften. Tyvene brød et stuevindue op med et ukendt værktøj. De bevægede sig rundt i hele stueetagen, og stjal seks HAY spisebordsstole i hvid plast, Eames gyngestol, Stingray stol med lammeskind, to Holmegaards lamper, tre Verner Panton lamper, Holmegaard lampe, 55 tommers Samsung qled tv, Lenovo computer, Lenovo skolecomputer, Seiko ur, Dockstation og to Bose højtalere.

Det andet var på Kertemindevej ved Aunslev. Her kom tyvene ind ved at afliste en rude i hoveddøren. Også her gik de rundt i hele stueetagen, hvor de gennemrodede skabe og skuffer. Tyvene stjal en B&O højtaler, smykker, et ur, en ipad, en iphone og kontanter. Indbruddet fandt sted mellem lørdag og søndag middag.